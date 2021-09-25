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Общество25 сентября 2021 11:51

В Кирове за 21 млн рублей продают отель «Империал»

Гостиница находится на улице Добролюбова,10
Андрей Сергеев
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Отель находится в промышленном центре города. Фото: vk.com/imperial43kirov

Отель находится в промышленном центре города. Фото: vk.com/imperial43kirov

В Кирове на продажу выставили работающий отель «Империал», который находится в промышленном центре города - улица Добролюбова,10. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

- Предлагается к продаже раскрученный и рабочий отель «Империал» (запуск 2012 г.), - говорится в объявлении. - Очень хороший рейтинг на Booking - 8,1 баллов.

За готовый бизнес собственник планирует выручить 21 миллион рублей. Отмечается, что доходность отеля свыше 300 тысяч рублей в месяц.