Кто представит Кировскую область в Государственной думе VIII созыва

Кировскую область в Государственной Думе по итогам выборов будут представлять пять депутатов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Центральная избирательная комиссия РФ утвердила окончательные итоги выборов и распределила 450 мандатов между победителями. Список избранных депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва опубликован на официальном сайте ЦИК РФ.
Кировскую область в Государственной Думе по итогам выборов будут представлять пять депутатов.
«Единая Россия»
- Рахим Азимов - Кировский одномандатный избирательный округ № 105;
- Олег Валенчук - Кирово-Чепецкий одномандатный избирательный округ № 106;
- Мария Бутина - (секретарь регионального отделения партии Игорь Васильев отказался от мандата депутата - прим. Ред.) по федеральному избирательному округу.
«Справедливая Россия - За Правду»
- Вадим Белоусов - по федеральному избирательному округу.
КПРФ
- Владимир Блоцкий - по федеральному избирательному округу.
Депутат Государственной думы седьмого созыва от ЛДПР Кирилл Черкасов во вновь избранный парламент не проходит.