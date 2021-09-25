Кто представит Кировскую область в Государственной думе VIII созыва

Кировскую область в Государственной Думе по итогам выборов будут представлять пять депутатов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центральная избирательная комиссия РФ утвердила окончательные итоги выборов и распределила 450 мандатов между победителями. Список избранных депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва опубликован на официальном сайте ЦИК РФ.

Кировскую область в Государственной Думе по итогам выборов будут представлять пять депутатов.

«Единая Россия»

- Рахим Азимов - Кировский одномандатный избирательный округ № 105;

- Олег Валенчук - Кирово-Чепецкий одномандатный избирательный округ № 106;

- Мария Бутина - (секретарь регионального отделения партии Игорь Васильев отказался от мандата депутата - прим. Ред.) по федеральному избирательному округу.

«Справедливая Россия - За Правду»

- Вадим Белоусов - по федеральному избирательному округу.

КПРФ

- Владимир Блоцкий - по федеральному избирательному округу.

Депутат Государственной думы седьмого созыва от ЛДПР Кирилл Черкасов во вновь избранный парламент не проходит.