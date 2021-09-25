В Кировской области к аппаратам ИВЛ подключены 20 человек с COVID-19

На лечении в инфекционных отделениях находится 3771 житель области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, 25 сентября выявлено 131 новый случай заражения COVID-19. За это же время выздоровел 210 человек.

На лечении в инфекционных отделениях находится 3771 житель области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 151 пациенту, 20 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 523 .

В амбулаторных условиях проходят лечение 6292 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 5093 исследования на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 599 жителей области.