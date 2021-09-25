В Котельническом районе планируют углубить дно Вятки

В текущем году из-за обмеления реки перестал курсировать теплоход ПС-450. Фото: kotelnich-kv.ru

Федеральное агентство морского и речного транспорта планирует проведение путевых работ на участке Вятки в Котельническом районе в межнавигационный период 2021–2022 годов. После чего специалисты Росморречфлот приступят к выполнению работ по углублению реки. Об этом сообщает районное издание «Котельничский вестник».

- Для осуществления стабильной судоходной обстановки в период навигации необходимо проводить дноуглубление судового хода, - отметил директор муниципального учреждения «Речная переправа города Котельнича» Сергей Калугин.

Напомним, что в текущем году из-за обмеления реки перестал курсировать теплоход ПС-450, который осуществлял перевозки с заречной частью города.