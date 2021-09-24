В Кирове заканчивают ремонтировать дорогу на Федяковское кладбище

Протяженность ремонтируемого участка составляет 2,5 километра. Фото: admkirov.ru

В Кирове заканчивается ремонт дороги на Федяковское кладбище. Как сообщили в горадминистрации, это один из самых больших объектов в списке на реставрацию.

Протяженность участка составляет 2,5 км, а ширина дороги достигает семи метров. В четверг на отрезке трудились три из четырех подрядных бригад. Задачей было - успеть до наступления неблагоприятных погодных условий, поскольку в дождь проводить ремонтные работы нельзя. Специалисты положили выравнивающие слои щебня и асфальтобетона, а после начали заливать дорогу первым слоем асфальта.

В течение этой недели также подошел к завершению ремонт улиц Макаренко, Подгорной, Луганского и Заготзерновского проезда. В ближайших планах - работы на трассах, ведущих на Вахренки и Камешник.