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Общество24 сентября 2021 16:08

В Кирове заканчивают ремонтировать дорогу на Федяковское кладбище

Большую часть работ старались выполнить до дождей
Маргарита Акагиева
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Протяженность ремонтируемого участка составляет 2,5 километра. Фото: admkirov.ru

Протяженность ремонтируемого участка составляет 2,5 километра. Фото: admkirov.ru

В Кирове заканчивается ремонт дороги на Федяковское кладбище. Как сообщили в горадминистрации, это один из самых больших объектов в списке на реставрацию.

Протяженность участка составляет 2,5 км, а ширина дороги достигает семи метров. В четверг на отрезке трудились три из четырех подрядных бригад. Задачей было - успеть до наступления неблагоприятных погодных условий, поскольку в дождь проводить ремонтные работы нельзя. Специалисты положили выравнивающие слои щебня и асфальтобетона, а после начали заливать дорогу первым слоем асфальта.

В течение этой недели также подошел к завершению ремонт улиц Макаренко, Подгорной, Луганского и Заготзерновского проезда. В ближайших планах - работы на трассах, ведущих на Вахренки и Камешник.