В Кировской области трое подростков получили условные сроки за экстремизм и хулиганство

Молодых людей признали виновными в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области осудили трех молодых экстремистов. Их обвинили также в хулиганстве, побоях и причинению вреда здоровью. Об этом рассказали в областном Следкоме.

В 2018 году 17-летний житель Малмыжского района создал и возглавил экстремистское сообщество националистической направленности, а после подбил двух своих ровесников присоединиться к нему. Ребята собирались вместе, обсуждали идеи, изучали литературу, планировали дальнейшие действия. Втроем они совершили несколько преступлений по мотивам национальной ненависти. Известно, что они, как минимум, избили пятерых человек на этой почве. Один из ребят также призывал к подобной деятельности других людей в Интернете.

За молодыми людьми вскоре пришли полицейские. В квартирах экстремистов провели обыски, изъяли вещественные доказательства. В период расследования возбужденных уголовных дел провели массу экспертиз. В итоге кировчан признали виновными. Каждый получил условный срок от 2,5 до 3,5 лет.