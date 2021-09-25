Прогноз погоды в Кирове на 25 и 26 сентября: «и теперь у нас впереди дожди, дожди, дожди»

В субботу ожидается сильный дождь и юго-восточный ветер. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове окончательно установилась осенняя промозглая погода. В выходные дни жителей областного центра ждут непродолжительные дожди и температура немного ниже климата. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды на 25 и 26 сентября.

В субботу, 25 сентября, температура воздуха в течение дня не поднимется выше +9 градусов. Ожидается сильный дождь и юго-восточный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы.

Прогноз погоды на 25 и 26 сентября. Фото: meteovesti.ru

В воскресенье, 26 сентября, сильных отличий ждать не стоит. Однако сильный дождь сменится на небольшие осадки. Ночью и днем ожидается от +7 до +9 градусов.