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Общество25 сентября 2021 7:08

Прогноз погоды в Кирове на 25 и 26 сентября: «и теперь у нас впереди дожди, дожди, дожди»

«Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 25 и 26 сентября
Андрей Сергеев
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В субботу ожидается сильный дождь и юго-восточный ветер.

В субботу ожидается сильный дождь и юго-восточный ветер.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове окончательно установилась осенняя промозглая погода. В выходные дни жителей областного центра ждут непродолжительные дожди и температура немного ниже климата. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды на 25 и 26 сентября.

В субботу, 25 сентября, температура воздуха в течение дня не поднимется выше +9 градусов. Ожидается сильный дождь и юго-восточный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы.

Прогноз погоды на 25 и 26 сентября. Фото: meteovesti.ru

Прогноз погоды на 25 и 26 сентября. Фото: meteovesti.ru

В воскресенье, 26 сентября, сильных отличий ждать не стоит. Однако сильный дождь сменится на небольшие осадки. Ночью и днем ожидается от +7 до +9 градусов.