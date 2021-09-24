Активисты: проект реконструкции парка имени Кирова не соответствует изначальному концепту

В итоге после реконструкции парк будет выглядеть вовсе не так, как ожидалось. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Парк имени Кирова после реконструкции будет выглядеть совсем не так, как того ожидают горожане. Утвержденная концепция сильно расходится с изначальным планом, как утверждают активисты ОНФ.

По их словам, из итогового варианта исчезли дорожки, светильники, гамаки, скамейки, пандус, комната матери и ребенка и многие другие предметы. Подведение коммуникаций к заведениям общепита также не предусмотрено. Спортивные и игровые объекты вычеркнули из плана или видоизменили.

Активисты потребовали внеочередного заседания общественной комиссии, на котором обеспокоенных горожан заверили, что проект проходит госэкспертизу, где проверят и учтут как смету, так и соответствие плана техзаданию. Как выяснилось позже, проверяли все-таки только смету. Недоработки исправлять уже никто не будет. Сейчас общественники вновь требуют созвать внеочередное заседание комиссии для разговора с ответственными за реализацию.