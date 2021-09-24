В течение недели памятник отреставрируют и вернут на прежнее место. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Каринторфе реставрируют памятник труженикам тыла, железнодорожникам и торфяникам - тепловоз ТУ4-2723. Об этом рассказали в администрации Кирово-Чепецка.

Вид памятника стал не слишком привлекательным за прошедшее время из-за погодных и температурных условий. Привести его в порядок собирались еще в июне, однако в то время большой кран не смогли привезти на территорию микрорайона: понтонный мост был закрыт.

Работы над реставрацией тепловоза начались на минувшей неделе. Памятник сняли с постамента, переставили на рельсы узкоколейки и доставили в железнодорожное депо. Над восстановлением внешнего вида объекта трудятся работники «Музея Железной Дороги». В течение недели его отреставрируют, а затем вернут на прежнее место.