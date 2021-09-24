Для жителей пгт Левинцы скоро построят новую врачебную амбулаторию

Для удобства местных жителей врачебную амбулаторию построят в центре населенного пункта. Фото: vk.com/medkirovru

В пгт. Левинцы Оричевского района полным ходом идет строительство новой врачебной амбулатории. Медицинское учреждение будет соответствовать всем современным требованиям и стандартам. Об этом сообщили в Минздраве Кировской области.

Для удобства местных жителей амбулаторию решили возвести в самом центре населенного пункта. Это сократит время проезда и сделает медицинскую помощь доступнее. Сдать объект планируется уже в октябре.

Кроме того, строительство данного учреждения сильно разгрузит подразделение районной больницы, где лечатся 2700 человек, в том числе 379 детей. В текущем году в селе Пищалье Оричевского района должен появиться также новый фельдшерский пункт.

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