24 и 25 сентября в Кирове пройдут «сплошные проверки»

На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. Фото: vk.com/gibdd43

На грядущих выходных в Кирове традиционно пройдут «сплошные проверки». Об этом сообщили в областной ГИБДД.

Ловить пьяных водителей 24 и 25 сентября будут в Ленинском и Октябрьском районах. На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. Въезды и выезды из областного центра, а также пригородные зоны, тоже будут патрулироваться. Как всегда, на помощь автоинспекторам придут представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного Патруля».

Кировчанам напоминают: за вождение в нетрезвом виде предусмотрено лишение прав сроком на полтора-два года и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение алководителю грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, автомобилистам напоминают, что во всех патрульных машинах установлены видеорегистраторы.