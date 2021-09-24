В Кирово-Чепецком районе уже неделю продолжаются поиски пожилого грибника

О местонахождении пропавшего грибника ничего не известно с прошлой субботы, 18 сентября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей региона просят помочь в поиске 73-летнего жителя села Каринка Кирово-Чепецкого района. В последний раз Валерия Чулкова видели 18 сентября, когда он уходил в лес за грибами. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры подготовили приметный портрет пропавшего пенсионера. Рост Валерия Юрьевича составляет 172 см. У него светлые волосы и серо-зеленые глаза. Был одет в рыбацкий камуфляжный костюм болотной расцветки, сапоги и черную шапку. С собой взял зеленый рюкзак, плащ из ПВХ и белое пластиковое ведро.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.