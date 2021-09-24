Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2021 12:12

В Кирове на улице Боровой впервые за 30 лет отремонтировали двор

Реализация проекта шла под контролем жильцов дома
Алексей РомановАлексей Романов
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Подрядчик заасфальтировал проезд к дому, обустроил тротуар и парковку. Фото: admkirov.ru

Подрядчик заасфальтировал проезд к дому, обустроил тротуар и парковку. Фото: admkirov.ru

В Кирове во дворе дома №24/4 по улице Боровой состоялась приемка придомовой территории. За ходом благоустройства на всех его этапах следили местные жители. Об этом сообщили в горадминистрации.

Сотрудники подрядной организации АО «Гордормостстрой» заасфальтировали проезд к дому, обустроили тротуар и дополнительное место для парковки автомобилей. Кроме того, по всей территории двора установили новые бордюры.

Общая сумма контракта составила 2,2 млн рублей. Из них 300 тысяч софинансировали жильцы дома.

Отметим, что в текущем году в областном центре запланировано благоустройство 36 дворов. Большую часть из них уже приняла экспертная комиссия. Оставшиеся объекты находятся в высокой степени готовности.