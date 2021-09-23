Кировчанина, пытавшегося ограбить женщину, задержали во Владимире

Полицейские задержали мужчину и вернули в Киров, поместив под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчанин, пытавшийся ограбить женщину в ломбарде, сбежал от возмездия во Владимир. Не помогло: нашли. Об этом сообщили в областном УМВД.

Инцидент произошел еще в июне 2020 года в ломбарде на улице Красина в Кирове. Мужчина попытался отобрать у посетительницы ломбарда кошелек, в котором лежали 20 тысяч рублей. Попытка успехом не увенчалась, и нападавшему пришлось отступить назад. По факту покушения на грабеж возбудили уголовное дело.

Сразу установить личность преступника не удалось. Прошло чуть больше года, и лишь на днях неудачливый грабитель попал в поле зрения правоохранителей - во Владимире. Кировские полицейские лично выехали за мужчиной, чтобы вернуть его в родные края. Разыскав земляка, они задержали его и вернули в Киров. Сейчас задержанный находится под стражей, продолжается расследование уголовного дела. С учетом наличия предыдущей судимости, 39-летнему мужчине грозит новый срок.