КСП проверяет расходование средств, выделенных на общественные перевозки

Речь идет о деньгах, выделенных в 2019-2020 годах. Фото: pixabay.com

Контрольно-счетная палата города Кирова проверяет расходование бюджетных средств на организацию транспортных перевозок на территории города. О начале планового мероприятия сообщается на официальном сайте КСП.

Речь идет о деньгах, выделенных в 2019-2020 годах в рамках программы «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров».

Стоит отметить, что проверка проводится в соответствии с планов на 2021 год, утвержденным еще в начале года.