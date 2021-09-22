В Кировской области малоимущим семьям с детьми помогут с платой за съемное жилье

Размер частичной компенсации будет зависеть от количества детей в малоимущей семье. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кировской области малоимущим семьям с детьми обещают помочь платить за съемную квартиру. Как рассказали в региональном правительстве, пилотный проект предоставления частичной компенсации расходов по аренде за жилье стартовал в нескольких муниципалитетах. Так, в нем участвуют Киров, Вятскополянский, Кирово-Чепецкий, Котельничский, Слободской районы и их райцентры.

Частичную компенсацию будет получать один из родителей (либо единственный родитель, опекун, усыновитель, попечитель) ребенка или детей, заключивший договор найма на срок более года. Для этого кировчане, живущие на этих территориях, должны подать заявление в центр «Мои документы». С ним нужно предоставить договор найма с информацией о месте прописки, справку с места работы о неполучении денег для оплаты съемного жилья и документ, подтверждающий, что семья за него платит. Заявитель также должен стоять на учете как нуждающийся в жилом помещении.

Сумма компенсации зависит от количества детей в семье. Если один - 30% от размера ежемесячной оплаты (не более 5000 рублей), двое - 50% (не более 7000 рублей), трое и более - 100% (не более 10000 рублей). Выплату будут назначать на год с месяца обращения. Проект рассчитан до 31 декабря 2022 года.

За более подробной информацией кировчане могут обратиться по телефонам 8 (800) 707-43-43 и 27-27-50.