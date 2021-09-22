В Кирове на торги выставили арестованные квартиры

Все пять квартир, выставленных на продажу, находятся в одном доме по улице Агрономической, 9. Фото: r43.fssp.gov.ru

В Кирове на торги повторно поступили пять квартир, которые ранее были арестованы судебными приставами из-за долгов собственников. Их принудительной реализацией займется региональное управление Росимущества. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП России по Кировской области.

Все пять квартир, выставленных на продажу, находятся в одном доме по улице Агрономической, 9. Начальная стоимость объектов варьируется в зависимости от площади недвижимости, минимальная цена квартиры начинается от 1 млн 62 тыс рублей.

Ознакомиться с порядком приобретения недвижимости и со списком имущества можно на сайте tu18.rosim.ru или по телефону 8 (8332) 38-51-88, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов