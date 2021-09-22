Житель Вятскополянского района, сломавший нос кировчанину, получил 1,5 года тюрьмы

Приговор суда пока не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове вынесли приговор жителю Вятскополянского района, который во время драки сломал оппоненту нос. Мужчина отправится в тюрьму на 1,5 года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного органа установили, что 22 марта 2021 года, между осужденным и потерпевшим произошел конфликт. События развивались во дворе дома №34 по улице Розы Люксембург.

По словам обвиняемого, в его адрес высказывались различные оскорбления. После чего он набросился на кировчанина и несколько раз ударил его по лицу. С полученными травмами мужчина был доставлен в больницу, где у него диагностировали перелом носовой перегородки.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.