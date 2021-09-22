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Происшествия22 сентября 2021 11:55

В Кирове легковушка влетела в рейсовый автобус

В результате ДТП пострадал один человек
Андрей Сергеев
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Авария произошла в 10 часов 30 минут на ул. Дзержинского у д.81/4. Фото: vk.com/gibdd43

Авария произошла в 10 часов 30 минут на ул. Дзержинского у д.81/4. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 21 сентября, в Кирове на улице Дзержинского произошла автомобильная авария с участием рейсового автобуса. По предварительным данным, 62-летний водитель Lada Priora врезался в попутный НЕФАЗ, который перевозил пассажиров. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

- В результате происшествия 70-летняя женщина-пассажир автобуса НЕФАЗ получила травмы, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы