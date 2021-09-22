На улице Маршала Конева завершается строительство спортивной площадки

Полностью завершить обустройство новой спортивной площадки планируется к концу сентября. Фото: admkirov.ru

В Кирове на улице Маршала Конева во дворе дома № 7/5 завершается обустройство новой спортивной площадки. На ее строительство было выделено 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в горадминистрации.

На сегодняшний день уже установлен комплекс для занятий воркаутом, уложено современное гравийное покрытие, благодаря которому на поверхности не будет луж даже после сильных дождей. Рабочие также приступили к обустройству газонов, на которых в будущем планируется посадить небольшую яблоневую аллею.

В скором времени на площадке должны появиться современные тренажеры и система освещения. Кроме того, объект оснастят лавочками и урнами, чтобы горожане могли не только заниматься спортом, но и отдыхать. Полностью завершить работы планируется к концу сентября.