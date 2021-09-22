Кировские производители молочных продуктов будут маркировать товар со сроком годности менее 40 дней

Нанесение маркировки на молочные продукты поможет избежать фальсификации товара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молокоперерабатывающие предприятия Кировской области предупредили о вступлении в силу 1 декабря закона, согласно которому обязательной маркировке будут подвергаться продукты со сроком годности менее 40 дней. Пищевые заводы уже приступили к подготовке. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства.

С 1 июня текущего года уже была введена обязательная маркировка сыра и мороженого, а также молочной продукции, чей срок годности превышает 40 дней. Все предприятия обязаны неукоснительно соблюдать данное требование.

Отметим, что маркировка представляет собой специальный код, который помогает отследить путь товара от завода до покупателя. Это помогает исключить факт фальсификации и как следствие является гарантией качества произведенного продукта.