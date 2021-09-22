В Кировской области с арендаторов лесных участков удалось взыскать компенсацию в 1,2 млн рублей

Преступления были совершены из-за необеспечения должного контроля со стороны арендаторов. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Кировской области суд постановил взыскать с арендаторов лесных участков ООО «Агропромснаб» и ООО «Лесбытсервис», допустивших перерубку насаждений, 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Рассмотрев иски, суд признал требования прокурора законными и обоснованными, взыскал с арендаторов компенсацию в размере более 1,2 млн рублей, - говорится на сайте прокуратуры.

Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры Свечинского района.