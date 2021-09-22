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Общество22 сентября 2021 8:05

В Кировской области с начала 2021 года в ДТП пострадали 57 детей-пешеходов и 161 ребенок-пассажир

Региональная ГИБДД подвела статистику за минувшие восемь месяцев
Маргарита Акагиева
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Практически каждый второй пострадавший в авариях ребенок - пассажир машины.

Практически каждый второй пострадавший в авариях ребенок - пассажир машины.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С начала 2021 года в ДТП на дорогах Кировской области пострадал 161 ребенок и погибли трое. Статистику приводит региональная ГИБДД.

По данным ведомства, один ребенок получает травмы в каждой седьмой автомобильной аварии. Причем практически каждый второй пострадавший (79 из 161) - пассажир машины, как правило, в возрасте 7-8 лет. Каждый третий травмированный - пешеход: с начала года в авариях погибли двое и пострадали 57 маленьких пеших участников дорожного движения. По статистике, это дети в возрасте 8-9 лет. Чаще всего они попадают в аварии, перебегая дорогу в неустановленном месте или внезапно выходя из-за закрывающего обзор объекта.

Водители велосипедов и самокатов также находятся в зоне риска. С начала года с их участием произошло 26 аварий, одна из них закончилась трагически. Основной возраст - 10-11 лет.

Кировчан просят позаботиться о безопасности своих детей. Для перевозки маленьких пассажиров используйте детские удерживающие системы и устройства. Напоминайте им о необходимости соблюдать правила безопасности на дорогах, быть внимательными, осторожными и дисциплинированными. На верхнюю одежду ребенка прикрепите световозвращающие элементы.