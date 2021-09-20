Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2021 17:07

В Кирове застройщик планирует достроить два проблемных дома

ООО «Квартал» продолжит работы по завершению объектов
Андрей Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дом на Современной должны были завершить в 2017 году. Фото: dv.kirovreg.ru

Дом на Современной должны были завершить в 2017 году. Фото: dv.kirovreg.ru

В Кирове застройщик ООО «Квартал» планирует завершить возведение проблемных домов на улице Современной, 13 и Широтной, 1. По словам директора Андрея Кочурова, компания продолжит строительство объектов, несмотря на сложное финансовое положение. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

В настоящее время в эксплуатацию сданы три секции дома на Широтной, еще по первым трем застройщик ведет работы по поиску инвеститора. После начнется строительство другого проблемного объекта на Современной.

Напомним, что в 2021 году в Кирове и Слободском уже достроены три проблемных дома.