В Кирове задержали закладчика наркотиков из Южно-Сахалинска

При себе у закладчика оказалось почти 200 граммов наркотиков. Фото: Кировский ЛО МВД на транспорте

В Кирове поймали закладчика наркотиков из Южно-Сахалинска. Об этом сообщили в региональном ЛО МВД на транспорте.

25-летнего парня приметили в аэропорту Победилово. Задержать молодого человека удалось во дворе одного из домов Кирова. На заднем сиденье машины, арендованной закладчиком, нашли четыре свертка с порошкообразным красным веществом. Экспертиза показала, что внутри наркотики общей массой 195,8 граммов.

Как выяснилось, закладчик прилетал в Киров из Красноярска. В нашем городе он узнавал от поставщиков о тайниках мелкооптовых партий наркотиков. Забирая вещества, он расфасовывал их, делал новые закладки и улетал обратно к месту проживания.

Следственное отделение Кировского ЛО МВД на транспорте возбудило уголовное дело. 25-летнему закладчику грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас его заключили под стражу.