Когда ресурс вновь появится в домах чепчан, пока неизвестно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирово-Чепецке более 1700 жителей остались без воды из-за аварийных работ. Об этом сообщает горадминистрация со ссылкой на МУП «Водоканал».

Как проинформировала ресурсоснабжающая компания, на водоводе по улице Сосновой, 10 необходимо врезать задвижку. В связи с этим без ресурса останутся 1725 жителей по следующим адресам:

- улица Сосновая 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 16, 16/1, 16/2, 18;

- улица А. Некрасова 23 (полдома), 23/2, 23/3.

Кроме того, под отключение попадают павильон «Колос» (ул. Сосновая 8/2), магазин (ул. Сосновая 8/2), мастерские ЖЭК (ул. Сосновая 8/3) и ветклиника.

Работы начались 20 сентября с 08.30. Время их окончания неизвестно. На месте находится аварийная бригада из четырех человек и пять единиц спецтехники.