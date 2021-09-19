В Кировской области годовая инфляция превысила общероссийскую

В среднем по России годовая инфляция в августе 2021 года составила 6,68%. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кировской области зафиксирован рост инфляции на 0,44%. В итоге в августе данный показатель составил 7,27%, что выше, чем в ПФО и в России в целом. Об этом сообщает отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ

- Ускорение годового роста цен в регионе связано с дальнейшим переносом накопленного роста издержек производителей в конечные цены на продукцию на фоне роста спроса на отдельные категории товаров и услуг и ограниченных возможностей для наращивания выпуска, - полагают эксперты.

В среднем по России годовая инфляция в августе 2021 года составила 6,68%, а в Приволжском федеральном округе - 6,86%.

Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция снизится до 4,0 - 4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.