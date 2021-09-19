В Кирове появится новый экопункт по сбору вторсырья

Экопункт находится на перекрестке улиц Ленина и Героя Ивана Костина. Фото: cuprit.ru

В Кирове в микрорайоне Солнечный берег появится первый экопункт для раздельного приема отходов, сообщается на сайте регионального оператора АО «Куприт».

- Первый экопункт находится на перекрестке улиц Ленина и Героя Ивана Костина, - говорится на сайте «Куприт».

Официальное открытие состоится в понедельник, 20 сентября. С этого момента жители микрорайона смогут принести сюда вторсырье и получить за это деньги. В экопункте будут принимать макулатуры, картон, ПЭТ-бутылки, ПНД-канистры, алюминиевые банки и стеклянные бутылки типа NRW.

С правилами приема отходом можно ознакомиться на сайте регионального оператора АО «Куприт».