В Кирове водитель «четырнадцатой», совершив ДТП, скрылся с места аварии

Водитель «ВАЗ - 2114» врезался в иномарку, нарушив ПДД при повороте налево. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу,17 сентября, в Кирове по вине водителя «четырнадцатой» произошло серьезное ДТП. Авария случилась в 21 час 15 минут на улице Спасской. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, владелец автомобиля «ВАЗ - 2114» нарушил ПДД при повороте налево и врезался в «Хендай акцент». После чего вышел из машины и скрылся с места аварии. Водитель иномарки получил травмы различной степени тяжести. Сбежавшего виновника объявили в розыск. Теперь ему грозит лишение прав сроком до 1,5 лет и 15 суток административного ареста.