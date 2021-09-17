Общая площадь мусора составила более 100 кубометров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Юрьянском районе уберут семь несанкционированных свалок вблизи Мурыгино. Прокуратура заставила регоператора сделать это. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверку провели после жалоб на незаконные свалки рядом с поселком, с которыми «Куприт» не желает разбираться. Факт их наличия подтвердился, общий объем мусора составил более 100 кубометров. Региональное Минохраны окружающей среды сообщило компании о необходимости убрать мусор, на что «Куприт» никак не отреагировал.

Природоохранный прокурор внес представление регоператору. Только после этого «Куприт» организовал уборку несанкционированных свалок.