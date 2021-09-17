В Кирове к юбилею города откроют арт-резиденцию на улице Казанской

Арт-резиденцию устроят в здании №52 по улице Казанской. Фото: yandex.ru/maps

В Кирове собираются создать арт-резиденцию - культурный центр для представителей творческой интеллигенции: поэтов, художников, писателей и других. Открытие планируется к 650-летию города. Об этом сообщили в областном правительстве.

Планируется, что в резиденции расположится музей современного искусства с постоянной экспозицией Союза художников, Вятского художественного училища и других творческих мастерских. Кроме того, в здании появится культурный деловой центр с конференц-залом и несколькими помещениями, где будут заниматься студенты и проводиться мастер-классы.

Под арт-резиденцию планируется использовать дом №52 по улице Казанской. Здание числится на балансе Вятского художественного училища, но при этом не используется уже много лет. Объект отремонтируют в ближайший год и начнут в нем обустройство культурного центра.