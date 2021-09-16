Прокуратура запустила «горячую линию» по вопросам отопления в Кирове

Сообщения принимаются по телефонам 32-02-57 или 32-00-87. Фото: pixabay.com

С 15 сентября в Кирове и районах области стартовал отопительный сезон. Во всех домах региона тепло должно появиться в течение десяти дней. За началом сезона традиционно следят надзорные органы.

В настоящее время прокуратура города Кирова объявила о запуске «горячей линии» по вопросам подключения домов к системам теплоснабжения. Сообщить о проблемах можно в период с 14 по 30 сентября 2021 года по телефонам 32-02-57 или 32-00-87. Кроме того, обращения принимаются через «интернет - приемную» на сайте ведомства.