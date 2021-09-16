В Кирове пройдет экологическая акция по обмену вещами

Мероприятие пройдет в библиотеке «Маяк». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове состоится «Дармарка» - экологическая добровольческая акция, приуроченная ко Всемирному дню чистоты. Мероприятие пройдет 19 сентября с 10 до 15 часов в библиотеке «Маяк». Об этом рассказали в горадминистрации.

Для маленьких и взрослых участников акции организуют разнообразные площадки. Там же состоится обмен вещами - растениями и цветами, книгами и иными предметами, которые уже не нужны нынешним хозяевам, но могут пригодиться другим кировчанам.

Посетителям также расскажут о реализации проекта «Эко-обмен», запущенного в городе. Его суть - грамотное экологичное распределение одежды. Он реализуется в пяти направлениях: сбор, распределение, обучающие мастер-классы по вторичному использованию вещей, швейная мастерская и благотворительная помощь. Кроме того, волонтеры расскажут о правильной сортировке мусора и о том, что можно сделать из вторсырья, а также дадут различные советы.