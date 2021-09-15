В Кировской области за минувшие сутки от COVID-19 умерли два человека

В реанимации находятся 142 пациента, 27 заболевших подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, 15 сентября выявлено 112 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровели 176 человек.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 2547 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 142 пациентам, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 506.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4886 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4596 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 415 жителей области.