Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье15 сентября 2021 16:51

В Кировской области за минувшие сутки от COVID-19 умерли два человека

Сейчас на лечении в инфекционных стационарах находятся более 2500 пациентов
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
В реанимации находятся 142 пациента, 27 заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.

В реанимации находятся 142 пациента, 27 заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, 15 сентября выявлено 112 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровели 176 человек.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 2547 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 142 пациентам, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 506.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4886 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4596 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 415 жителей области.