Житель Нововятска получил год условно за избиение семейной пары

На днях над молодым человеком состоялся суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нововятске вынесли приговор местному 28-летнему жителю, который избил семейную пару в баре. Об этом сообщает областной Следком.

Инцидент произошел 12 июня. 36-летний мужчина и его 32-летняя жена отдыхали в одном из заведений района, отмечая день рождения в компании друзей. Одному из посетителей, уже выпившему, захотелось драки. Он подошел к отдыхающим и начал оскорблять одного из них, в итоге уронив его на пол и несколько раз пнув по телу. Жена пострадавшего принялась разнимать дерущихся, и в итоге тоже получила несколько ударов.

Врачи установили, что мужчине причинили тяжкий вред здоровью, его супруге - средней тяжести. На драчуна завели уголовное дело, свою вину он впоследствии признал. Суд вынес приговор: год лишения свободы условно и полтора года испытательного срока.