В Вятскополянском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Опасность природных возгораний в районе сохраняется несмотря на осеннюю погоду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на дождливую и нежаркую погоду в целом по Кировской области, в Вятскополянском районе с 14 по 17 сентября сохраняется режим чрезвычайной пожарной опасности. Данная информация уже доведена до глав муниципалитетов. Об этом сообщили региональном ГУ МЧС.

Спасатели напоминают, что в зоне повышенной опасности возникновения природных возгораний категорически запрещено:

- Разводить костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоемов);

- Бросать не потушенные спички или сигареты;

- Использовать на природе пиротехнические средства, бенгальские огни и т.п;

- Оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла.

Если вы заметили в лесу даже незначительный очаг возгорания, постарайтесь его потушить. В случае сильного воспламенения позвоните по круглосуточному номеру телефона прямой линии лесной охраны Кировской области: 8-800-100-94-00.