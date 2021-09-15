Кировские росгвардейцы задержали молодого человека, находящегося в федеральном розыске

Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека в одном из ночных баров на улице Щорса. Фото: 43.rosguard.gov.ru

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали 19-летнего молодого человека, который числился в федеральном розыске. Теперь жителю областного центра придется ответить сразу за несколько преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Все началось с того, что кировчанин, находясь в одном из ночных баров на улице Щорса, вел себя агрессивно, ругался матом и не реагировал на замечания работников заведения. Тогда администратор обратился за помощью в правоохранительные органы.

Прибывшие на место росгвардейцы скрутили дебошира. Во время проверки документов они определили, что молодой человек подозревается в совершении сразу нескольких преступлений на территории Российской Федерации. После чего представители вневедомственной охраны вызвали оперативную группу МВД. Для дальнейшего разбирательства ранее судимого гражданина доставили в полицейский участок.