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Происшествия15 сентября 2021 13:36

Кировчанин на три месяца отправится к колонию за неуплату алиментов

Сумма задолженности перед 11 летним ребенком составила порядка 60 тысяч рублей
Алексей РомановАлексей Романов
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Нерадивого отца взяли под стражу прямо в зале суда

Нерадивого отца взяли под стражу прямо в зале суда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове вынесли приговор 43-летнему злостному неплательщику алиментов. Мужчина на 3 месяца отправится в колонию общего режима. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства провели проверку и доказали, что осужденный с сентября 2020 по февраль 2021 умышленно не платил деньги на содержание своего 11 летнего ребенка. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по той же самой статье.

После оглашения приговора, нерадивого отца взяли под стражу прямо в зале суда. Окончательное решение по его делу уже вступило в законную силу.