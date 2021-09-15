Кировчанин на три месяца отправится к колонию за неуплату алиментов

Нерадивого отца взяли под стражу прямо в зале суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове вынесли приговор 43-летнему злостному неплательщику алиментов. Мужчина на 3 месяца отправится в колонию общего режима. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства провели проверку и доказали, что осужденный с сентября 2020 по февраль 2021 умышленно не платил деньги на содержание своего 11 летнего ребенка. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по той же самой статье.

После оглашения приговора, нерадивого отца взяли под стражу прямо в зале суда. Окончательное решение по его делу уже вступило в законную силу.