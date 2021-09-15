Три человека пострадали в ДТП в Белохолуницком районе

Авария произошла 14 сентября на 708 км федеральной автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области в результате ДТП в Белохолуницком районе пострадали три человека, в том числе пятимесячный ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Во вторник утром, 14 сентября, на 708 км федеральной автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» произошла автомобильная авария. По предварительной информации, на трассе столкнулись Hyundai Creta и Toyota RAV4. От удара южнокорейский кроссовер выбросило с дороги.

- В результате происшествия водитель автомобиля Hyundai Creta и два пассажира автомобиля «Toyota RAV4, 39-летняя женщина и мальчик 5 месяцев, получили травмы, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых один человек погиб и девять получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.