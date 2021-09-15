Для районных больниц Кировской области закупили еще 21 санитарный автомобиль

Новые медицинские автомобили существенно повысят качество неотложной помощи. Фото: vk.com/medkirovru

В Кировскую область поступил еще 21 новый автомобиль для санитарных нужд. Машины УАЗ «Медицинская служба» направят в муниципалитеты 10 районных больниц. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Так, новый транспорт появится в медучреждениях Вятскополянского, Даровского, Зуевского, Богородского, Котельничского, Омутнинского, Оричевского, Подосиновского, Советского, Малмыжского и Уржумского районов, а также Кировской клинической больницы №7.

Отметим, что до конца текущего года автопарк медицинских организаций Кировской области должен пополнится еще 30 новыми автомобилями. Это поможет улучшить качество оказания экстренной помощи, а также сократить время ожидания «неотложки».