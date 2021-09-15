Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2021 12:51

Для районных больниц Кировской области закупили еще 21 санитарный автомобиль

Спецмашины получат медицинские учреждения 10 региональных муниципалитетов
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новые медицинские автомобили существенно повысят качество неотложной помощи. Фото: vk.com/medkirovru

Новые медицинские автомобили существенно повысят качество неотложной помощи. Фото: vk.com/medkirovru

В Кировскую область поступил еще 21 новый автомобиль для санитарных нужд. Машины УАЗ «Медицинская служба» направят в муниципалитеты 10 районных больниц. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Так, новый транспорт появится в медучреждениях Вятскополянского, Даровского, Зуевского, Богородского, Котельничского, Омутнинского, Оричевского, Подосиновского, Советского, Малмыжского и Уржумского районов, а также Кировской клинической больницы №7.

Отметим, что до конца текущего года автопарк медицинских организаций Кировской области должен пополнится еще 30 новыми автомобилями. Это поможет улучшить качество оказания экстренной помощи, а также сократить время ожидания «неотложки».