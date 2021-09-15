Кировчанка украла из магазина ящик с пожертвованиями для благотворительного фонда

Воровку задержали и доставили в отдел полиции. Фото: архив «КП»

В Кирове женщина украла ящик с пожертвованиями для благотворительного фонда. Воровку уже поймали, сообщает областное УМВД.

Инцидент произошел 4 сентября в магазине на улице Профсоюзной. По словам свидетелей, одна из посетительниц, не таясь, схватила ящичек с пожертвованиями, установленный благотворительным фондом, и сбежала. Остановить ее покупатели не успели. Ущерб составил более трех тысяч рублей, по словам полиции.

В результате личность женщины и ее местонахождение удалось установить. Воровкой оказалась 38-летняя кировчанка, ранее судимая. Ее доставили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело, сотрудники УМВД устанавливают, причастна ли злоумышленница к другим подобным преступлениям. Ее подозревают в, как минимум, еще трех таких кражах на территории Кирова.