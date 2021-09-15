Житель поселка Верхошижемье выстрелил из винтовки в ребенка

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: Виктор Карпов

В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего жителя поселка Верхошижемье, который, как предполагает следствие, 11 сентября выстрелил из пневматической винтовки в ногу 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

- В отношении жителя пгт. Верхошижемье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ - «Хулиганство, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия», - уточнили в СК РФ по Кировской области.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.