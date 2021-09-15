В Кирове под колесами иномарки пострадали сразу две женщины

Авария произошла в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 14 сентября, в Кирове произошло ДТП, в котором пострадали сразу два пешехода. Авария случилась в 21 час 30 минут на улице Профсоюзной у дома №44. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, пострадавшие женщины 46 и 47 лет переходили дорогу в неположенном месте, когда на них наехал 53-летний водитель автомобиля «Сузуки». Мужчина, зная, что на данном участке нет пешеходного перехода, не смог вовремя среагировать и затормозить. В результате пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Потребовалась ли им госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых один человек погиб и девять получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.