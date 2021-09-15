В Кирове третьи сутки продолжаются поиски 30-летнего мужчины

В последний раз молодого кировчанина видели в понедельник, 13 сентября. Фото:vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кирова просят помочь в поиске 30-летнего жителя областного центра. В последний раз Михаила Сухих видели в понедельник, 13 сентября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Активисты подготовили приметный портрет пропавшего мужчины. Рост Михаила Анатольевича 190 см. У него худощавое телосложение, русые волосы, короткая стрижка и серые глаза. Был одет в черную ветровку, штаны, кроссовки и бейсболку. С собой взял темный рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.