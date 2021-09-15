В Кирове на Ломоносова сбили женщину

Авария произошла 14 сентября на ул. Ломоносова у дома № 22. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове на улице Ломоносова под колесами грузового автомобиля пострадала 43-летняя женщина. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Во вторник утром, 14 сентября, около дома №22 на улице Ломоносова произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 22-летний водитель ГАЗ-3010 сбил 43-летнюю женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. От удара кировчанка упала на проезжающий рядом автомобиль Mazda 3.

- В результате происшествия женщина получила травмы, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки, на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых один человек погиб и девять получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.