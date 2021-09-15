В Кировской области мужчина украл с ж/д станции 950 кг металлолома

Мужчина сбрасывал лом из полувагона грузового поезда. Фото: пресс-служба Кировского ЛО МВД на транспорте

В Кировской области мужчина украл почти тонну металлолома. Подробности сообщили в Кировском ЛО МВД на транспорте.

Как сообщает ведомство, 31-летний житель одного из поселков Мурашинского района проник на территорию станции Безбожник в вечернее время. Мужчине удалось сбросить из полувагона грузового поезда 950 кг лома черных металлов. Как он перетаскал их с места преступления, остается загадкой. Сумма причиненного ущерба составила более 21 тысячи рублей.

Полиция выявила преступника в результате оперативно-розыскных мероприятий. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Максимум, что светит предприимчивому кировчанину - лишение свободы на срок до двух лет.