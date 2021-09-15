Долги кировчан выставили на торги

Начальная цена предложения составляет 33,8 млн рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кирове из-за банкротства ООО «Русский капитал» на торги выставлены долги физических лиц на общую сумму 245 миллионов рублей.

- На торги (стадия публичного предложения) выставлены права требования к физическим лицам в количестве 820 человек на сумму 245 000 000 руб, - говорится в объявлении.

Известно, что начальная цена предложения составляет 33,8 млн рублей, а минимальная - 25 млн рублей. К слову, столь низкая стоимость может свидетельствовать о трудности взыскания указанных долгов. Стоит учесть, что и основаниями возникновения задолженности являются договоры займа в микрофинансовых организациях.

К моменту продажи права требования подтверждены вступившими в законную силу судебными актами. Торги размещены на двух площадках ЕФРСБ и ЭТП.