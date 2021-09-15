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Общество15 сентября 2021 9:47

В Кирове прошел конкурс на звание лучшего водителя общественного транспорта

За почетный трофей боролись 22 претендента
Алексей РомановАлексей Романов
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фигуры и разметку расположили таким образом, что проехать по ним могли только профессионалы. Фото: admkirov.ru

Фигуры и разметку расположили таким образом, что проехать по ним могли только профессионалы. Фото: admkirov.ru

В Кирове прошел конкурс среди водителей общественного транспорта. В мероприятии приняли участие 22 человека. Об этом сообщили в горадминистрации.

Для того, чтобы получить почетный приз, конкурсанты должны были успешно выполнить несколько заданий: заехать в гараж, проехать «змейку», а также безошибочно совершить парковку и остановку. Разметку и фигуру расположили таким образом, что справиться с ними могли только профессионалы.

Победителем в категории «Автобусы» стал водитель маршрута №23 Алексей Трефилов, а в номинации «Троллейбусы» Роман Коростелкин с маршрута №8.

За первое место был предусмотрен денежный приз в размере 25 тыс. рублей, за второе полагалось 15 тыс. рублей, а за третье - 10 тысяч рублей. Все остальные участники получили утешительные призы. Победитель отправится на всероссийские соревнования, которые состоятся в конце сентября.