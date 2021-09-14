Сквер Памяти открыли в микрорайоне Радужный

В ближайшее время в мемориальной зоне планируют установить освещение. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается реализация проекта по созданию в микрорайоне Радужный мемориальной зоны. Так, во вторник, 14 сентября, при участии главы города Елены Ковалевой состоялось торжественное открытие Сквера памяти, который появился у детской школы искусств.

Инициаторами создания сквера стали местные жители, которых поддержала депутат городской Думы Анна Софронова. Средства на благоустройство в размере 900 тысяч рублей были выделены в рамках исполнения наказов избирателей.

- Здесь будут проводить торжественные линейки и памятные мероприятия, уроки мужества, - отметила Анна Аркадьевна. - Все сделано для жителей, для подрастающего поколения, которому необходимо прививать уважительное отношение к истории своей страны

Стоит отметить, что на этом благоустройство сквера не закончится. По словам Анны Софроновой, в ближайшее время в мемориальной зоне планируют установить освещение, а весной высадить цветы.

Глава города Елена Ковалева отметила, что жители района давно хотели обустроить полноценную мемориальную зону

- Это значимое событие для Радужного, где есть свои герои, - подчеркнула Елена Васильевна.

Напомним, что в 2020 году в микрорайоне также появился знак «Книга памяти», посвященный ветеранам Великой Отечественной и Афганской войн, участникам боевых действий на Северном Кавказе и других горячих точках, а также ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.