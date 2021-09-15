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Происшествия15 сентября 2021 8:14

В Кирове перед судом предстанут участники ОПГ, обвиняемые в сбыте наркотиков

Расследование уголовного дела завершено
Маргарита Акагиева
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Материалы уголовного дела направили в Ленинский районный суд.

Материалы уголовного дела направили в Ленинский районный суд.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области завершилось расследование уголовного дела в отношении трех участников ОПГ, занимавшейся сбытом наркотиков. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

Трое членов группы, уроженцы Бурятии и Омска, продавали наркотики синтетического происхождения в нашем регионе с ноября 2020 по февраль 2021 года. После того, как покупатель производил оплату, преступники оборудовали тайники-закладки. Сейчас им вменяют совершение шести покушений на сбыт - в значительном и крупном размере.

Материалы уголовного дела направили в Ленинский районный суд вместе с обвинительным заключением. Дело в отношении восьми других участников ОПГ уже рассматривается.